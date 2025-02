Caoa Chery Tiggo 7 e 8 Pro Plug-in Hybrid chegam ao Brasil atualizados no visual, propulsão e tecnologia

Tiggo 7 e 8 Pro PHEV ampliam gama de veículos eletrificados da Caoa Chery. Caoa Chery / Divulgação

A Caoa Chery avança na mobilidade sustentável e amplia sua gama de veículos eletrificados. O Tiggo 7 e 8 Pro híbridos plug-in chegam ao Brasil atualizados no visual, na propulsão e na tecnologia. As novas configurações dos utilitários esportivos chineses compartilham o conjunto propulsor, detalhes internos e recursos eletrônicos. O Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV tem preço sugerido de lançamento de R$ 239.990 e o Tiggo 8 Pro PHEV de R$ 279.990.



A nova versão eletrificada reforça a competividade do Tiggo 7, que foi um modelos mais vendidos do seu segmento, e passa contar com quatro configurações no mercado brasileiro. O utilitário esportivo médio compartilha o refinamento, a inovação e a sustentabilidade com o irmão maior, de sete lugares, o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.



O conjunto propulsor dos dois utilitários esportivos foi recalibrado na linha 2025. O sistema hibrido combina dois motores elétricos e um a combustão 1.5 turbo a gasolina. A potência combinada é de 317 cv e a força (torque) de 56,6 kgfm. A transmissão automática dedicada a modelos híbridos simula 11 velocidades.

Híbrido de sete lugares

Aperfeiçoamentos visuais, sistema híbrido atualizado e novos equipamentos estão entre as novidades do Tiggo 8 PHEV 2025 que avança na tecnologia, conforto, sofisticação, desempenho, segurança e tecnologia.



O utilitário esportivo de sete lugares compartilha o conjunto propulsor, componentes e tecnologia com o irmão de cinco lugares, o Tiggo 7 Pro. No interior, destaque para o revestimento, a generosa tela integrada dos instrumentos e multimidia e o head-up display.

Tiggo 8 Pro PHEV tem conjunto propulsor aperfeiçoado. GILBERTO LEAL

O conjunto propulsor que gera 317 cv de potência e força (torque) de 56,6 kgfm e atua combinado com a transmissão que simula 11 velocidades. A bateria de 19,27 kWh de capacidade garante autonomia de 54 quilômetros no modo 100% elétrico. O consumo pelo Inmetro, é 32,7 km/l na cidade e 27,8 km/l. Os modos de potência e condução são os mesmos do Tiggo 8 híbrido.



Com 4,720 metros de comprimento, 1,860 mm de largura e 1,705 de altura, a distância entre eixos do Tiggo 8 é de 2,710 m. Com espaço para sete ocupantes, o porta-malas leva de 193 litros com as três fileiras de bancos, 889 litros duas filas e 1.930 litros apenas com dois assentos. O tanque de combustível passou de 45 para 60 litros.

A nova grade dianteira Diamante com detalhes cromados e logo com iluminação de boas-vindas atualiza o porte robusto. As novas rodas exclusivas são de 19” com pneus 235/50R19.

Interior premium

Interior premium em couro e detalhes em aço escovado.

O acabamento premium em couro na cor Terracota valoriza o interior que destaca a tela curva de 24,6” do quadro de instrumentos e do multimídia. Com comandos por toque e de voz, o sistema é interativo com Android Auto, Apple Car Play e aplicativos sem fio, navegação integrada, câmeras 540º e head-up display. Redesenhado, o console central traz o novo Joystick do comando de troca de marchas.

Instrumentos e multimídia conectados em tela de 24,6". GILBERTO LEAL

Os bancos do condutor e acompanhante contam com seis ajustes elétricos, memória, massageador, aquecimento e resfriamento. O do passageiro conta ainda com suporte para as pernas e ajuste elétrico como as poltronas de aviões.



O ar-condicionado automático digital de duas zonas tem saídas no console e para o banco traseiro. O teto solar panorâmico conta com acionamento elétrico e quatro portas USB.

O som premium Sony conta com oito alto falantes.



O Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid traz ainda sistema de câmeras com visão 540º incluindo a visualização do entorno do veículo e o solo para facilitar as manobras de estacionamento.

Tecnologia Max Drive

Tela do multimidia imagens do GPS integrado e câmeras560º.



O utilitário esportivo de sete lugares compartilha o Max Drive com o irmão de cinco lugares de tecnologias de apoio à condução e à segurança. Além de seis airbags, são recursos eletrônicos como sensores crepuscular, de chuva e de freio de estacionamento elétrico com autohold, conta com controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, de trafego traseiro cruzado, de saída de faixa e de ponto cego, assistente de congestionamento com stop&go e de manutenção de faixa, entre outros,.



Branca, azul e preta são as cores disponíveis do Tiggo 8 híbrido.

Tiggo 7 eletrificado

Com novo híbrido plug-in, Tiggo 7 passa para quatro versões. GILBERTO LEAL

Com o mesmo conjunto propulsor do Tiggo 8, a tecnologia híbrida do Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid atua também com dois modos de potência. O EV - 100% elétrico, e o HEV – híbrido que otimiza a ação dos três motores para a economia de combustível. Conta ainda com dois modos de condução: Normal – modos de potência EV ou HEV e que otimiza a economia de combustível; e Sport – somente no modo HEV e que prioriza o desempenho.

O Tiggo 7 PRO hibrido acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. O consumo médio combinado é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. O modelo tem capacidade combinada para rodar 63 km de forma 100% elétrica.

Nova configuração Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV 2025.

om 4,513 metros de comprimento, 1,862 m de largura e 1,698 de altura, a distância entre eixos é de 2,670 m. Com cinco ocupantes, a capacidade do porta-malas é de 475 litros.



O para-choque redesenhado com entradas laterais de ar e a grade Diamond com detalhes cromados marcam a frente. O conjunto óptico conta com faróis, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. As rodas de liga leve de 18” diamantadas são exclusivas.

Sofisticado interior com acabamento escurecido em couro.

Volante multifuncional, a generosa tela digital full HD de 24,6” do quadro de instrumentos e do multimidia destacam o interior com acabamento escurecido premium. Interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, mostra imagem da câmera 360º e atua também por comando de voz. A iluminação interna é por LED.



O console central com efeito aço escovado traz o comando para troca de marchas e a recarga do celular por indução. O ar-condicionado de duas zonas com saída para o banco traseiro e o teto solar panorâmico tem acionamento elétrico. O sistema de som é Sony.



Na parte de segurança, o SUV oferece controle de estabilidade, 6 airbags e pacote de auxílios à condução com 10 funções. Entre as principais estão controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutador automático de farol alto e alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática.



Um carregador portátil tipo 2 acompanha o Tiggo 7 Pro e a recarga pode ser feita tomadas comuns de 220V em torno de seis horas e nos carregadores de parede em três horas.



Preto e branco são as cores disponíveis do Tiggo 7 Pro. A garantia do utilitário esportivo é de cinco anos e da bateria de oito anos.

Tiggo 8 híbrido nas ruas

Acelerações rápidas no modo 100% elétrico ou híbrido.