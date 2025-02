Fiat Strada e Chevrolet Tracker lideram a venda de carros até 20 de fevereiro no RS

Fiat Strada lidera venda de veículos em fevereiro no RS. Fiat / Divulgação

A Fiat Strada e o Chevrolet Tracker repetem em fevereiro o bom comportamento de janeiro e de 2024 no Rio Grande do Sul. Até o dia 20, a picape trocou de posição com o utilitário esportivo e lideram a venda de carros no mercado gaúcho.

O comportamento do mercado automotivo acompanha os ciclos da economia e alterna fases de crescimento e queda. Muitas vezes provocados por fatores externos, sazonais e eventos como as feiras do agronegócio. O melhor exemplo é gaúcha Expointer.

As oscilações se repetem como o aquecimento normalmente nos últimos meses do ano e a retração em janeiro e fevereiro pela ressaca das festas de final de ano e as férias de verão. Muito mais num Estado como o Rio Grande do Sul que até bem pouco tempo tinha as estações do ano bem definidas.

Setor automotivo em alta

Férias de verão e fuga ao litoral refletem na venda de veículos. GILBERTO LEAL

A recuperação do setor automotivo gaúcho pós-pandemia e pós-enchente em 2024 superou a expectativa com resultados que se aproximaram dos melhores momentos da última década. Embora, em algumas situações, pela baixa base do período ou períodos anteriores.

O presidente do Sincodiv/Fenabrave RS (entidade dos concessionários), Jefferson Fürstenau estima um crescimento entre 5,5% a 6% para automóveis e comerciais leves. Para o segmento de caminhões e ônibus Fürstenau acredita que o aumento das vendas poderá chegar perto de 8%. Já para motocicletas o esperado gira entre 9% e 11% e para implementos rodoviários de 4% e 5%.

Venda de motos deverá crescer de 9% a 11% neste ano. Honda / Divulgação

A venda de veículos nas primeiras três semanas do mês repetiu a tendência dos últimos meses. Quando ocorre queda em relação ao mês anterior, o resultado é compensado na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O mercado gaúcho apresenta peculiaridades em relação à determinados segmentos de veículos e acompanha a preferência nacional. Duas picapes e três utilitários esportivos lideraram o ranking dos cinco carros mais vendidos no mês.

Preferência gaúcha

Chevrolet Tracker foi o carro mais vendido no RS em 2024. GILBERTO LEAL

Nos primeiros 20 dias de janeiro, com 330 unidades, a Strada passou a Tracker que teve 243 registros, apenas dois a mais em relação a picape Volkswagen Saveiro com 241 emplacamentos. No resultado acumulado do ano, a liderança é do SUV Chevrolet – 737 registros contra 672 da picape Fiat.

Os utilitários esportivos Volkswagen T-Cross – 230 registros, e Jeep Compass – 217, completam os cinco mais vendidos. No ano, a disputa é acirrada. O Volkswagen T-Cross tem 566 emplacamentos, 14 unidades a mais na comparação com o Compass.

Dos 20 carros mais vendidos nove são utilitários esportivos, cinco picapes, quatro hatchs e dois sedãs. Seis são Fiat, quatro Chevrolet e Volkswagen, dois Jeep, e um Caoa Chery, Hyundai, Nissan e Toyota.

Carros mais vendidos RS

Procura pela picape Volkswagen Saveiro aumentou em fevereiro. GILBERTO LEAL

Modelo fevereiro 2025 (*)

1. Fiat Strada – 330 672

2. Chevrolet Tracker – 243 737

3. VW Saveiro - 241 495

4. VW T-Cross – 230 566

5. Jeep Compass – 217 552

6. Chevrolet Onix – 186 556

7. VW Polo – 185 508

8. Hyundai Creta – 150 376

9. Fiat Mobi – 131 370

10. Chevrolet Onix Plus – 121 391

11. Jeep Renegade – 120 321

12. Fiat Argo – 112 340

13. VW Nivus – 110 285

14. Fiat Toro – 106 331

15. Fiat Pulse – 102 276

16. Fiat Fastback – 102 276

17. Nissan Kicks – 94 326

18. Toyota Hilux – 84 237

19. Chevrolet Montana – 82 181

20. Caoa Chery Tiggo 8 – 66 263

(*) - Até 20/02/2025