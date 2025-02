Leapmotor C10 chegará nos próximos meses ao Brasil e Chile. Leapmotor / Divulgação

A Leapmotor confirma chegada do C10 ao Brasil e ao Chile nos próximos meses. A Engenharia da Stellantis na América do Sul testa no país o utilitário esportivo médio chinês eletrificado que será comercializado em toda a região.

Os primeiros protótipos do C10 passam por rigorosos pela equipe de engenharia do Stellantis Tech Center South America que atua no Polo Automotivo de Betim (MG).

A Stellantis garante que o utilitário esportivo eletrificado irá compor uma gama planejada especificamente para as necessidades e desejos dos clientes na América do Sul.

A chegada do C10 foi divulgada por um teaser que mostra o desembarque das primeiras unidades no país. O presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Capellano destaca a expectativa do grupo na região. Já o vice-presidente da Leapmotor na América do Sul, Fernando Varela, aborda o novo capítulo rumo a uma mobilidade segura, acessível e sustentável.

Configurações avançadas

Porte típico de um utilitário esportivo familiar.

A montadora chinesa associada a Stellantis não forneceu detalhes sobre as características do C10 destinado à América do Sul. Com 4,74 metros de comprimento, 1,68 m de altura e 1,90 m de largura, a distância entre eixos é de 2,82 m.

Além da configuração elétrica, o utilitário esportivo elétrico ganhou uma nova opção elétrica com autonomia estendida, chamada REEV ( sigla em inglês).

Conjunto óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) em LED.

Apresentada em janeiro passado, no Salão do Automóvel de Bruxelas, a tecnologia REEV segundo a Leapmotor, combina as vantagens dos veículos elétricos (VE) e dos automóveis tradicionais a gasolina, o que oferece uma solução híbrida que vai ao encontro das diversas necessidades dos consumidores.

Comandos na tela do multimídia substituem diversos comandos.

O Leapmotor C10 REEV combina a tração de um motor elétrico de 215 cv e força (torque) de 32,63 kgfm com um motor de combustão interna 1.5 a gasolina ciclo Atkinson de 96 cv que atua como gerador para recarga da bateria.

Autonomia estendida superior a 950 quilômetros no C10 RREV.