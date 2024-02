O bom Versa ficou ainda melhor. Atualizado, na linha 2024, o sedã compacto Nissan avança no conforto, na conectividade e na tecnologia. Bem equipado, com aperfeiçoamentos visuais e no interior, o comportamento evoluiu com melhor desempenho e segurança. Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a configuração topo de linha Nissan Versa Exclusive 1.6 CVT 2024, que tem preço de R$ 129.590.