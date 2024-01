O City 2024 tem novas versões de entrada. Das três configurações de menor preço do compacto Honda, duas são do hatch e uma do sedã. O Honda City Hatchback têm preços sugeridos a partir de R$ 113.600, na LX, a R$ 138.000, na Touring, e o Sedan, de R$ 115.300m na LX, a R$ 140.500, na Touring.