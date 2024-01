O Duster 2024 chega reestilizado com mais tecnologia e segurança. As novas versões Plus do utilitário esportivo Renault trazem atualização visual e novos equipamentos. As quatro configurações contam motores aspirado e turbo e câmbios manual e automático continuo variável (CVT). O Renault Duster 2024 nas novas opções tem preços a partir de R$ 122.290, na Intense Plus 1.6 manual, a R$ 153.890, na Iconic Plus 1.3 turbo CVT.