A GWM mantém o preço do Ora 3 Skin sem o aumento do imposto de importação até 31 de janeiro ou o fim dos estoques. A condição vale para a opção de financiamento com 50% de entrada, 24 parcelas e taxa zero de juros. O GWM Ora 3 Skin, a versão do compacto 100% elétrico sem o teto solar, tem preço de R$ 150 mil.