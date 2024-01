O Kicks e o Versa têm novos preços diferenciados para pessoas com deficiência (PCD). Todos os veículos Nissan têm isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e descontos do ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços) e da marca. Os taxistas também contam com condições diferenciadas. O Nissan Kicks tem preço a partir de R$ 86.990, na versão Active, e o Versa, de R$ 87.490, na Advance.