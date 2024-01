A Ranger 2024 evoluiu. A nova geração da picape média Ford cresceu, avançou no conforto, na dirigibilidade e no desempenho. Renovada, visual forte, interior sofisticado e novo conjunto propulsor, a versão Limited traz novos recursos de apoio à condução e à segurança. Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a versão topo de linha Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT 2024 que tem preço de R$ 319.990, e de R$ 339.990, com o kit opcional.