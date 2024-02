O Guepardo, aventureiro nacional para todo o terreno, tem preços definidos. Desenvolvido por ex-engenheiros da Troller, no Ceará, terá configurações de duas e quatro portas. Produzido pela Adventures Off-Road e equipados com conjunto propulsor a gasolina, em pré-venda, com mais de 70 reservas, a versão G200, de dois lugares, custará R$ 235 mil, e a G400, de quatro lugares, R245 mil.