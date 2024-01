O Inter de 2024 é promissor. Os primeiros passos no Campeonato Gaúcho fazem essa projeção seguir acesa. O time está longe de apresentar aquele futebol maravilhoso e encantador. O que é praticamente impossível por conta do preparo físico e dos poucos dias de pré-temporada. Mas nas três primeiras apresentações encontramos lampejos que mostram um grupo com extrema capacidade de evolução com o avançar da temporada.