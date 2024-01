O goleiro Rochet avançou mais um passo na recuperação das dores na região torácica, que o incomodam desde setembro do ano passado. O uruguaio já faz trabalhos no campo e, nesta segunda-feira (29), pela primeira vez realizou corridas ao redor do gramado do CT do Parque Gigante. Contudo, ainda não há um prazo estipulado para a volta do atleta à equipe.