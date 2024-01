A semana do Inter que terá mais dois jogos pelo Gauchão começa com a tranquilidade de manter a invencibilidade após três rodadas. A goleada sobre o Ypiranga, 3 a 0 no sábado (23), no Beira-Rio, foi a segunda vitória na competição. Essa com sabor especial, por ter sido em frente a uma torcida formada por mulheres, crianças, idosos e PCDs, ainda como punição por briga do ano passado. Além disso, a defesa ficou mais uma vez sem vazar. É um começo que permite a Eduardo Coudet, a seus comandados e também aos torcedores uma certa "ilusión" neste começo de temporada.