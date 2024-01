O ano de 2024 é emblemático para o Inter no que diz respeito ao Gauchão. Se não vencer o campeonato neste ano, o clube alcançará a maior seca da sua história no Estadual. Serão oito anos sem levar a taça para o armário — o último título foi em 2016. A arrancada deste ano, no entanto, apresenta perspectivas diferentes para o torcedor colorado.