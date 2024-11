"Tela Quente" apresenta o verdadeiro Esquadrão Suicida

A RBS TV apresenta às 22h35min desta segunda-feira (11), na Tela Quente, O Esquadrão Suicida (The Suicide Squad, 2021), filme dirigido por James Gunn, realizador da trilogia dos Guardiões da Galáxia na Marvel, entre 2014 e 2023, e hoje um dos presidentes do braço cinematográfico da DC. A aventura fez sucesso de crítica mas não de bilheteria (US$ 168,7 milhões), muito por conta da época de seu lançamento, quando a pandemia de covid-19 ainda assustava bastante. É o contrário do que aconteceu com Esquadrão Suicida (2016), de David Ayer, abraçado pelo público, com US$ 746,8 milhões arrecadados, mas massacrado pela imprensa. Chegou a receber duas indicações para o Framboesa de Ouro: pior roteiro (de autoria do próprio Ayer) e pior ator coadjuvante (Jared Leto, no papel de um Coringa sem o menor carisma daqueles interpretados por Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquin Phoenix).