Sem alarde — nem apareceu na lista com 35 atrações de outubro postada no Instagram pelo perfil oficial @netflixbrasil —, estreou na Netflix um dos grandes filmes exibidos nos cinemas nacionais em 2024: o terror Entrevista com o Demônio (Late Night with the Devil, 2023), que aparece em praticamente todos os rankings de melhores do gênero nesta temporada.