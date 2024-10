Tom Cruise é um nome associado a muitos sucessos de bilheteria. A franquia Missão: Impossível, iniciada em 1996, já arrecadou US$ 4,13 bilhões. Guerra dos Mundos (2005) faturou US$ 603,8 milhões, O Último Samurai (2003), US$ 454,6 milhões, Minority Report (2002), US$ 358,3 milhões, e Rain Man (1988), US$ 354,8 milhões. Até filmes ruins com o ator dão dinheiro, como A Múmia (2017), que rendeu US$ 409,2 milhões. Mas nada se compara ao sucesso de Top Gun: Maverick (2022), cartaz desta segunda-feira (7) na Tela Quente da RBS TV, logo após a novela Mania de Você.