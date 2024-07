A Tela Quente desta segunda-feira (29), na RBS TV, faz uma dobradinha com o 34º longa-metragem do Universo Cinematográfico Marvel, Deadpool & Wolverine (2024), recém lançado nos cinemas. A partir das 22h50min, vai ao ar Logan (2017), filme que era para ser o adeus do ator Hugh Jackman ao super-herói mutante com garras retráteis e temperamento esquentado.