Começa nesta sexta-feira (14) e vai até domingo (16) a Feira do Livro Reconstrói RS, dedicada a apoiar editoras, autores e livreiros do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. Aberta das 11h às 20h, com entrada franca, a mostra vai ocupar todos os espaços do Instituto Ling, em Porto Alegre (Rua João Caetano, 440). Haverá cerca de 40 bancas, e a programação inclui palestras, debates (como o bate-papo online das escritoras Martha Medeiros e Carla Madeira), lançamentos de livros, sessões de autógrafos, shows musicais e atividades infantis.