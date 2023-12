Dois dias depois de ter retirado da Assembleia o projeto que aumentava a alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5%, o governador Eduardo Leite não demonstra arrependimento pela iniciativa frustrada. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o governador deixou a porta aberta para a negociação com os setores afetados pelo corte de benefícios fiscais, mas deixou claro que não passa pela sua cabeça simplesmente revogar os decretos publicados no sábado (16).