As previsões catastróficas feitas no final do ano passado, quando Fernando Haddad foi anunciado ministro da Fazenda, não se confirmaram. Pelo contrário. A bolsa chegou ao final do ano com recorde de pontos no Ibovespa, o dólar recuou e segue em trajetória descendente, a inflação caiu e voltou para o centro da meta, os juros vêm baixando de forma consistente, o desemprego caiu e o PIB de 2013 vai crescer acima das previsões dos economistas.