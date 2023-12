Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21) o edital para construção da nova ponte internacional entre Jaguarão e a cidade uruguaia de Rio Branco. A empresa vencedora, que será conhecida no dia 5 de fevereiro, ficará responsável pela elaboração do projeto executivo e pela execução dos trabalhos, que incluem o acesso do lado brasileiro e a aduana brasileira.