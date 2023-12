Às vésperas do Natal, o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação, anunciou nesta sexta-feira (22) a assinatura do contrato para a execução de melhorias na BR-285, no contorno de Ijuí. O contrato assinado pelo Ministério dos Transportes prevê a duplicação de 10,2 quilômetros da BR-285, a construção de sete viadutos e a duplicação da ponte sobre o Rio Potiribú e do viaduto sobre a rede ferroviária. O prazo para execução da obra será de três anos.