Quando desistir é uma boa ideia

O esporte profissional, nas últimas semanas, tem exposto na Olimpíada um recorte das nossas relações de produção: fazer mais rápido, derrotar a concorrência, superar metas, aumentar a performance e melhorar resultados. Quem nunca deparou com essas cobranças no ambiente profissional? E nada disso é necessariamente um problema, vale frisar. São objetivos que podem, sim, ser perseguidos com empenho.