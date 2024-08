Exigência Notícia

Rebeca Andrade indica despedida das provas de ginástica individual geral

Ginasta se tornou a brasileira com mais medalhas em Jogos Olímpicos após receber a prata nesta quinta-feira em disputa acirrada com a norte-americana Simone Biles, que ficou com o ouro

01/08/2024 - 22h40min Atualizada em 02/08/2024 - 11h22min