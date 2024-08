Se Zinedine Zidane e parte do Dream Team estão nas arquibancadas é porque a ocasião é das mais importantes. Eles estavam no Arena Bercy para ver a final do individual geral da ginástica artística feminina. É prudente que eles retornem à Arena Bercy no sábado (3) e na segunda-feira (5), quando mais três encontros entre Rebeca Andrade e Simone Biles estão programados.