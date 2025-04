Na cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2028, Brasil tenta seguir na elite mundial do rugby sevens feminino

Brasileiras lutam por permanência na elite do rugby. Divulgação / World Rugby

A seleção brasileira feminina de rugby sevens está em Los Angeles para o último compromisso da atual temporada do Circuito Mundial 2024/2025. Apesar de terem atingido a maior pontuação (33) e a melhor classificação geral (9º lugar) de sua história, as Yaras terão que disputar uma repescagem e precisarão ficar entre as quatro melhores equipes para garantirem um lugar na elite mundial no próximo ano.

Os jogos ocorrem nos dias 3 e 4 de maio, no estádio Dignity Health Sports Park, que receberá os torneios olímpicos de rugby sevens em Los Angeles 2028. Na fase de grupos, o Brasil terá pela frente as seleções da Espanha, Quênia e Colômbia, sendo que estas últimas duas disputaram a segunda divisão do Circuito Mundial na atual temporada.

O sistema de disputa em Los Angeles é simples: oito seleções foram divididas em dois grupos de quatro, e a campeã de cada chave já avança diretamente à semifinal, garantindo um lugar na elite na temporada 2025/2026. Já os segundos e terceiros colocados de cada grupo se enfrentam em um playoff, com os vencedores dos confrontos também se qualificando para a primeira divisão.

Para este torneio, a grande novidade da seleção brasileira é a indicação de Thalia, maior artilheira da história das Yaras, como uma das três finalistas ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo na temporada.

— Realmente não esperava essa indicação e fiquei anestesiada quando recebi a notícia. Isso mostra a evolução do rugby brasileiro como um todo, não apenas uma conquista pessoal, e também uma forma de aumentar o interesse pelo nosso esporte no Brasil, trazendo mais praticantes e mostrando que, por meio do rugby, podemos alcançar nossos sonhos — disse a jogadora maranhense, de 27 anos.

Além de Thalia, a treinadora Crystal Kaua conta com outras 12 atletas para a etapa de Los Angeles. A base é a mesma que disputou a maior parte dos torneios ao longo da temporada, com destaques para as atletas olímpicas Bianca Silva, Raquel Kochhann, Thalita Costa e Yasmim Soares. Todas as partidas da competição serão transmitidas ao vivo pelo Disney+.

Confira abaixo os grupos do torneio de repescagem:

Grupo A

Brasil

Espanha

Quênia

Colômbia

Grupo B

China

Irlanda

África do Sul

Argentina

Confira os jogos do Brasil:

Sábado (3 de maio)

16h30 – Brasil x Colômbia

19h35 – Brasil x Quênia

Domingo (4 de maio)

15h05 – Brasil x Espanha

*Horário de Brasília

Lista de convocadas