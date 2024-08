Brasil no pódio Notícia

Rebeca Andrade conquista a prata no individual geral da ginástica artística

Medalha de ouro ficou com a americana Simone Biles. Sunisa Lee levou o bronze. Atleta faz nova prova no sábado, quando disputa a final do salto, às 11h20min

01/08/2024 - 15h45min Atualizada em 01/08/2024 - 16h37min