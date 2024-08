Entrevista na Gaúcha Notícia

"Estou muito orgulhosa com a minha medalha", comemora Rebeca Andrade após a prata no individual geral

Atleta brasileira comentou sobre a disputa com Simone Biles na Arena Bercy. As duas ainda disputarão outras três medalhas nas Olimpíadas de Paris. A próxima prova da modalidade ocorre no sábado

01/08/2024 - 17h11min Atualizada em 01/08/2024 - 17h14min