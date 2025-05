Pepe Mujica, o homem que não se deslumbrou com o poder

Para quem gosta de imaginar encontros no Além, é tentador pensar numa conversa entre Pepe Mujica e o papa Francisco . Com quase a mesma idade, vizinhos separados pelo Rio da Prata, o ex-presidente uruguaio e o papa morreram com poucos dias de diferença , numa dessas coincidências que nos fazem lembrar o que tinham em comum na quadra final de suas vidas, já que na juventude trilharam caminhos diferentes.

No governo do Uruguai, nunca se deslumbrou com o poder. Tentou ser um presidente justo, que investiu em políticas sociais para tornar o país menos desigual. Sempre destacou que não precisava mais do que aquilo que tinha para viver. Até o carro, um velho Fusca fora de linha, combinava com as roupas e os sapatos gastos.