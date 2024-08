Após entrar para o panteão das lendas do esporte brasileiro, Rebeca Andrade deu mais pistas sobre o seu futuro nesta segunda-feira (5). Ouro no solo e maior medalhista olímpica do Brasil em todos os tempos, a atleta indicou que, no ciclo de Los Angeles deve abrir mão do solo e do individual geral, as duas provas mais desgastantes da ginástica artística.