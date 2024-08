Simone Biles tornou-se uma lenda no esporte mundial não só pelas suas sete medalhas de ouro olímpicas. A norte-americana foi quem naturalizou o debate sobre saúde mental no esporte de alto rendimento, ao desistir de quatro finais nos Jogos de Tóquio, em 2021, alegando a necessidade de cuidar de si. Nesta segunda (5), em Paris, a ginasta foi questionada por Zero Hora sobre o tema, logo após a final do solo, quando foi superada por Rebeca Andrade e ficou com a prata.