A confusão das pessoas velhas sobre qual é sua função na sociedade

Para que serve um velho? Parece uma pergunta grosseira, mas a reflexão é importante. Em toda a história da civilização, os velhos exerceram um papel crucial. Na Roma Antiga, o conselho de anciãos, que já era comum nas sociedades orientais, ganhou o nome de Senado — e esses anciãos passaram a fiscalizar as autoridades e controlar as finanças públicas. Alexandre, o Grande, aos 30 anos de idade era praticamente o dono do mundo, mas seu conselheiro, seu professor e mentor intelectual era o velho Aristóteles.