No meio da semana passada, Grêmio e Inter deram uma resposta consistente diante do desafio que sua performance anterior determinou a cada um. Não era cogitado que o Tricolor perdesse em casa para o Huachipato, três dias depois de ser campeão gaúcho. Era ainda menos razoável supor que o Colorado perdesse dois pontos no Beira-Rio para o Tomayapo. Em dois dias, os dois gigantes gaúchos tropeçavam contra times pouco expressivos e levantavam a legítima dúvida junto à imprensa e torcida de que ficariam pelo caminho antes mesmo da dificuldade real aparecer para cada um na Libertadores e na Sul-Americana.