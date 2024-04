A cena se tornou mais rara. Está cada vez mais difícil ver Pedro Geromel e Walter Kannemann protegendo juntos a área gremista. Desde o primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, iniciou-se um novo período em que a histórica dupla de zaga do Grêmio ficará dissolvida. Desta vez uma fratura no antebraço esquerdo de Geromel abrirá espaço para Rodrigo Ely e Gustavo Martins disputarem um lugar no time de Renato Portaluppi em um momento importante da temporada, com partidas decisivas, sobretudo, da Libertadores e da Copa do Brasil.