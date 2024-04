O técnico Renato Portaluppi pode contar com o meio-campista Edenilson e o goleiro Rafael Cabral já no próximo final de semana. Pelo menos foi o que afirmaram os dois atletas em entrevista coletiva na quarta-feira (24). No sábado (27), o Tricolor enfrenta o Bahia, em Salvador, e a partida pelo Brasileirão pode marcar as estreias dos recém-contratados.