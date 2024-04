Depois de duas derrotas, o Grêmio conseguiu sua primeira vitória na Libertadores ao bater o Estudiantes por 1 a 0, em La Plata, na noite desta terça-feira (23), em jogo no qual Renato Portaluppi conseguiu conter as principais armas do time argentino. O Desenho Tático de GZH mostra como foi a estratégia do treinador gremista para superar seu rival Eduardo Domínguez.