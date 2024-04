Para Renato Portaluppi, a vitória do Grêmio diante do Estudiantes, nesta terça-feira (23), foi o melhor jogo da equipe na temporada. Com um jogador a menos desde os 21 minutos do segundo tempo, o time tricolor arrancou o triunfo por 1 a 0 em La Plata e conquistou os primeiros três pontos na fase de grupos da Libertadores.