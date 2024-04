O Grêmio segue vivo na Libertadores depois de vencer o Estudiantes, em La Plata, por 1 a 0. O gol de Nathan Fernandes garantiu os primeiros três pontos do Tricolor na principal competição sul-americana. Ainda assim, o time de Renato Portaluppi continua como o lanterna do grupo C do torneio. O Estudiantes permanece com quatro e perdeu a liderança para o Huachipato. Os chilenos jogam em casa com o The Strongest nesta quarta (24).