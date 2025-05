Cuiabá prepara ação na CBF para cobrar dívida do Grêmio

Volante teve passagem pelo Tricolor. Lucas Uebel / Gremio

Após notificar o Grêmio e não receber resposta, o Cuiabá prepara os detalhes finais da documentação para cobrar o clube gaúcho na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF. O motivo é a transferência do volante Pepê do Grêmio para o Vitória, realizada no início deste ano.

O Vitória alega que tem direito a receber 40% do valor pela venda. Quando fez a negociação com o Grêmio em 2023, o clube manteve este percentual de olho em uma futura venda.

A informação que obtive no Cuiabá é que o Grêmio recebeu US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) do Vitória pela venda do atleta. E não repassou nada para o clube do Mato Grosso. Por isso, a decisão da ação na CBF. O Cuiabá já fez o mesmo para cobrar dívidas de Corinthians e Atlético-MG. E também deverá acionar o Santos.