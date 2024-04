Grêmio e Bahia se enfrentam neste sábado (27), às 21h, na Arena Fonte Nova, em jogo que marcará o reencontro de quatro jogadores com o clube gaúcho. São eles: o goleiro Adriel, o meio-campista Thaciano e os atacante Biel e Everaldo. Os três primeiros, em algum momento, foram titulares com o técnico Renato Portaluppi. O último fez sua base no clube e atuou em 2014 com a camisa gremista.