O goleiro Rafael Cabral foi apresentado pelo Grêmio nesta quarta (24) no CT Luiz Carvalho. Ele chega do Cruzeiro ao Tricolor por empréstimo até o final desta temporada. O novo camisa 33 chega para brigar por um lugar na equipe titular com Marchesín, que desembarcou em Porto Alegre em 2024, e Caíque. Os dois vêm se alternando no início dos jogos.