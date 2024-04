Depois do compromisso com o Delfín, no Equador, pela Sul-Americana, o Inter voltará ao Beira-Rio no domingo (28), 20h, para encarar o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O adversário conta no elenco com velhos conhecidos da torcida vermelha. Gabriel Baralhas, Gabriel Barros, Gustavo Campanharo e Emerson Júnior vivem situações distintas em Goiânia.