Inflação em 4,83% estoura o teto da meta em 2024 e obriga Galípolo a se explicar

Como o IPCA-15 de dezembro havia sinalizado , o índice oficial do Brasil informado nesta sexta-feira (10) pelo IBGE confirmou: a inflação de 2024 estourou o teto da meta , em 4,83%.

O sistema de meta de inflação foi adotado em 1999, depois da fracassada tentativa de controlar o câmbio. A meta de inflação do ano passado era de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Se não passasse de 4,5%, ficaria dentro do teto. Mas excedeu esse limite em 0,33 ponto percentual.