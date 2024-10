No dia em que o conflito no Oriente Médio se ampliou para mais um país, a Síria, alvo de bombardeio de Israel, o petróleo passou de US$ 79 durante o dia, mas fechou com alta de 0,55%, com barril a US$ 78,05. Mesmo com alta diária menor, a cotação subiu 8,4% na semana, a maior para o período desde outubro de 2022.