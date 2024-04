O futebol em sua essência mais pura estará diante de seus olhos nesta terça-feira (9). Às 21h aqui de Madri (16h no horário de Brasília), Real Madrid e Manchester City se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. São os dois melhores times do mundo no momento. Mais, são os dois clubes mais potentes neste momento, em questão de finanças, gestão e organização.