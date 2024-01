O site Transfermarket contabiliza todas as transferências do mercado do futebol. Se quiser saber quanto gastou um time do Afeganistão, está lá. Os números, se não são preciso, estão muito perto disso. O que faz dele uma referência. Tanto é que, para minha surpresa, as listas feitas pelo site são muito usadas, por exemplo, para balizar números, nas aulas de Finanças que tenho aqui no Master em Gestão e Marketing Esportivo, no Johann Cruyff Institute.