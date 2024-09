É imperativo que saibamos o que os candidatos à prefeitura de Porto Alegre planejam contra novas cheias

Durante o intervalo do último jogo do Inter no Beira-Rio, enquanto aguardava na fila para comprar um pastel em um dos bares nos corredores internos do estádio, um amigo chamou-me a atenção para a marca da enchente. É sempre chocante revisitar aquelas cenas de horror. De forma instantânea, lembrei-me de um vídeo que circulou na época, de um jet ski deslizando exatamente no espaço onde estávamos. Há duas semanas, quando brincava com minha filha na Orla do Guaíba, nos assustamos ao ver o vestígio ainda nitidamente visível em uma parede.