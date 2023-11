A General Motors (GM) apresentava o Chevette como um carro pequeno, mas "com grandes vantagens". Em propagandas no lançamento, há 50 anos, anunciou que o porta-malas era quase duas vezes e meia maior que o daquele "carrinho que você conhece tão bem". Será que era uma provocação ao Fusca, da Volkswagen? Certamente. O Chevette chegou para disputar mercado com Fusca, Dodge 1800 e Corcel.