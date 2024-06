A água chegou a 1m40cm dentro do Gastrobar Ofertório, mistura de bar e restaurante cheia de charme no 4º Distrito de Porto Alegre, uma das áreas mais afetadas pela enchente. Apesar dos estragos, o casal de proprietários, Rodrigo Esteves e Andrea Venzon, teve sorte: a cozinha, que fica no segundo andar, não sofreu prejuízos, e a maior parte das mesas e cadeiras pôde ser salva.